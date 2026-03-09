$!Capturan a cinco hombres y dos mujeres con casi 600 pastillas de fentanilo en Culiacán

CULIACÁN. _ En una serie de acciones realizadas en el sur y centro del estado, fuerzas federales reportaron la detención de siete personas y el aseguramiento de un arsenal que supera los 6 mil cartuchos, además de droga y tres inmuebles.
En la capital sinaloense, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaron la inspección de tres viviendas. El resultado de la incursión fue la captura de cinco hombres y dos mujeres, a quienes se les hallaron dos armas largas, una corta, 90 cartuchos y aproximadamente 597 pastillas de fentanilo, además de dinero en efectivo.
Pese a la relevancia del hecho, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no precisó la ubicación exacta de los inmuebles que fueron asegurados ni la identidad de los civiles, limitándose a señalar que las capturas y los aseguramientos forman parte de la “Operación Frontera Norte” durante el periodo del 6 al 8 de marzo.
La actividad federal se extendió a los municipios de Rosario y Escuinapa. En el primero, las autoridades localizaron un arma larga, 13 cargadores, 2 mil cartuchos útiles y equipo táctico consistente en nueve chalecos y 15 placas balísticas. En Escuinapa, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de otros 4 mil 851 cartuchos y 14 cargadores.
Todo el material bélico, la presunta droga y las personas detenidas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar continuidad a las investigaciones.