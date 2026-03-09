$!Capturan a cinco hombres y dos mujeres con casi 600 pastillas de fentanilo en Culiacán

CULIACÁN. _ En una serie de acciones realizadas en el sur y centro del estado, fuerzas federales reportaron la detención de siete personas y el aseguramiento de un arsenal que supera los 6 mil cartuchos, además de droga y tres inmuebles.

En la capital sinaloense, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaron la inspección de tres viviendas. El resultado de la incursión fue la captura de cinco hombres y dos mujeres, a quienes se les hallaron dos armas largas, una corta, 90 cartuchos y aproximadamente 597 pastillas de fentanilo, además de dinero en efectivo.