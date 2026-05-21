Capturan a cinco personas, incluidos dos menores, y decomisan arsenal durante operativo en Culiacán

CULIACÁN. _ Un despliegue coordinado por autoridades de los tres niveles de gobierno derivó en la revisión de una propiedad, el decomiso de un arsenal y la detención de cinco personas en la capital del estado.

En las acciones participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Estatal Preventiva. De acuerdo con un informe conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, las corporaciones ingresaron a un inmueble donde se encontraban los civiles.

Durante la inspección del sitio, los agentes federales y estatales contabilizaron cinco armas largas, un arma corta, 30 cargadores, 934 cartuchos de diversos calibres, cinco chalecos, cinco cascos y prendas de equipamiento táctico.

En el mismo perímetro se encontraron artefactos de metal utilizados como ponchallantas y un vehículo, objetos que de igual manera quedaron bajo resguardo oficial.

Entre las personas localizadas al interior de la vivienda se encuentran dos menores de edad. El reporte oficial emitido de forma institucional por las dependencias de seguridad pública no detalló la colonia o el sector de Culiacán donde se llevó a cabo la intervención legal.

Tanto el grupo de civiles como el armamento de grueso calibre, el equipo táctico y la unidad automotriz asegurada fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes y determinar la situación jurídica de los involucrados.