Capturan a cuatro civiles armados, entre ellos un menor, en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán

Un total de cuatro civiles, entre ellos un menor de edad, en posesión de armas largas y equipo táctico fueron detenidos por las autoridades tras el despliegue de un operativo en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán.

Según un comunicado oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva realizaron patrullajes por la zona cuando observaron un vehículo Volkswagen Golf que no portaba placas de circulación y del cual dentro se encontraban cuatro civiles con armas largas de fuego.

Los sujetos armados, al notar la presencia de la autoridad, se adentraron a un inmueble para escabullirse de las autoridades, no obstante fueron alcanzados por los mismos.

Tras la detección, los agentes preventivos aseguran del inmueble un fusil tipo AK-47, otro de modelo Rack 47, dos tipo M4, una ametralladora modelo M-240, 21 cargadores de AK-47, así como otros nueve cargadores para distintos calibres.

También se decomisó una cinta con 104 cartuchos, cuatro chalecos tácticos con su respectiva placa balística, tres cascos y el vehículo antes mencionado.

Los civiles, el vehículo y los objetos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones pertinentes.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.