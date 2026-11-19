Fueron detenidos en Guadalajara dos hombres investigados por autoridades como presuntos responsables de secuestro y extorsión agravada, cometido en febrero de este año en Culiacán.

Jesús Moisés y Jesús Manuel “N”, fueron localizados en dicha entidad por labores de inteligencia e investigación entre agentes de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, y el Grupo de Operaciones Especiales ejecutó la orden de captura, en colaboración con la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, de la Fiscalía de Jalisco.

Los datos brindados por la Fiscalía de Sinaloa indican que el 12 de febrero de 2026, en Culiacán, sujetos armados privaron de su libertad a una persona en un establecimiento comercial.

Posteriormente, los agresores exigieron a sus familiares el pago de 5 millones de pesos a cambio de su liberación; luego de negociaciones, la familia pagó 850 mil pesos y la víctima fue liberada.

Tras ser arrestados, Jesús Moisés “N” y Jesús Manuel “N” fueron trasladados a Sinaloa, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Ambos detenidos cuentan, además, con otras dos investigaciones en curso por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de secuestro agravado.