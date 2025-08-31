Capturan a dos hombres tras persecución en el sector Bugambilias de Culiacán

CULIACÁN._ Dos civiles fueron detenidos tras protagonizar una persecución durante la tarde-noche de este domingo en el sector Bugambilias de Culiacán, en el sector poniente de la ciudad.

Según informes, elementos de la Secretaría de Marina se encontraban realizando patrullajes preventivos en el fraccionamiento Terranova cuando detectaron un vehículo sospechoso, por lo que procedieron a marcarle el alto, sin embargo, los conductores hicieron caso omiso del señalamiento.

Fue entonces que se desató la persecución por la zona hasta llegar a la privada Stanza Solare, donde los sospechosos arribaron para refugiarse, no obstante fueron alcanzados y capturados por el personal marino.

Los efectivos los pusieron bajo custodia, les aseguraron el automóvil y también una motocicleta. De manera extraoficial se informa que además les habrían decomisado armamento.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar con las investigaciones del caso. Se espera que un informe oficial del hecho sea emitido por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado.