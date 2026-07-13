Capturan a dos hombres y una mujer en poder de una pistola a bordo de un vehículo, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres y una mujer que circulaban en un vehículo a exceso de velocidad y en cuyo interior llevaban una pistola, fueron detenidos este lunes 13 de julio.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó la captura de estas tres personas, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego sin la documentación correspondiente, luego de una intervención realizada durante recorridos preventivos en la zona norte de Mazatlán.

La SSPM se reservó informar el lugar exacto de la captura de estas personas y el decomiso del arma.

La acción se registró cuando los policías observaron un vehículo de color negro circulando a exceso de velocidad, conducta que constituye una infracción a la Ley de Movilidad Sustentable. Ante ello, los agentes le marcaron el alto para realizar la inspección correspondiente.

Durante la revisión localizaron un arma de fuego con un cargador abastecido sobre el asiento del copiloto.

Al solicitar la documentación que acreditara la legal portación del arma, los ocupantes no pudieron presentarla, por lo que los dos hombres y la mujer fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.