$!Capturan a dos presuntos responsables de homicidio hace tres días, en Elota

Dos hombres señalados como los presuntos responsables de un homicidio el pasado 23 de agosto, en Elota, fueron detenidos por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los sospechosos fueron identificados como Eduardo y Víctor “N”, ambos de 38 años de edad, investigados por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación, ventaja y ensañamiento.