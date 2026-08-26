$!Capturan a dos presuntos responsables de homicidio hace tres días, en Elota

Dos hombres señalados como los presuntos responsables de un homicidio el pasado 23 de agosto, en Elota, fueron detenidos por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los sospechosos fueron identificados como Eduardo y Víctor “N”, ambos de 38 años de edad, investigados por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación, ventaja y ensañamiento.
Según las indagatorias, el crimen fue cometido el pasado 23 de agosto de 2026, cuando llevaron a la víctima hacia un camino de terracería, donde fue agredida con un objeto cortante, provocándole lesiones que le causaron la muerte.
Tras su detención, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.