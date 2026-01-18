Capturan a ‘El Mantecas’ en Mocorito tras el despliegue de un operativo por tierra y aire

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo durante la madrugada de este domingo en las comunidades de La Noria de Abajo y La Noria de Arriba, pertenecientes al municipio de Mocorito, que derivó en la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”.

El despliegue fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, como parte de acciones coordinadas de seguridad en la región.

De acuerdo con información extraoficial vinculada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el detenido era considerado un objetivo prioritario dentro de la operación.

La captura se encuentra documentada en el Registro Nacional de Detenciones, donde se le describe a Iván “V” como un masculino de complexión robusta, de cabello oscuro, barba tupida entregada, con playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Cabe señalar que durante la intervención se registraron detonaciones de arma de fuego, presuntamente a consecuencia de un enfrentamiento, lo que generó un amplio operativo por tierra y aire.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la existencia de personas lesionadas, más detenciones o aseguramientos de armamento y vehículos.