Eleazar “N”, de 25 años de edad, fue aprehendido por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado (FGE), como presunto responsable de un homicidio cometido en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia, el crimen fue ejecutado el 24 de agosto de 2026, en una localidad que no fue especificada por la Fiscalía.

Supuestamente, Eleazar habría participado en dicho ataque con disparos de arma de fuego que le costaron la vida a su víctima.

Tras ser señalado como sospechoso, quedó bajo custodia de las autoridades para enfrentar un proceso por homicidio calificado cometido con premeditación.

Fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde se determinará su situación jurídica.