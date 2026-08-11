$!Capturan a Emmanuel Iván, acusado de asesinar a su abuela Bernardina en Estación Capomas, Guasave

GUASAVE._ Por el delito de feminicidio agravado, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones capturaron este martes a Emmanuel Iván “N”, de 35 años, acusado de asesinar a su propia abuela el pasado fin de semana en Guasave.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el hombre fue puesto a disposición de un juez de control, luego de cumplimentar la orden de aprehensión derivada de los hechos ocurridos el domingo 9 de agosto en la comunidad de Estación Capomas, perteneciente a la sindicatura de Estación Bamoa.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hecho se registró alrededor de las 12:10 horas al interior de un domicilio familiar. En ese lugar, la víctima, identificada como Bernardina “N”, de 94 años y conocida por sus vecinos como Doña Beni, fue brutalmente atacada con un cuchillo.

Fueron los propios familiares y vecinos quienes, en un intento desesperado por salvarle la vida, auxiliaron a la adulta mayor y la trasladaron de urgencia a la clínica número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave.