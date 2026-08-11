$!Capturan a Emmanuel Iván, acusado de asesinar a su abuela Bernardina en Estación Capomas, Guasave

GUASAVE._ Por el delito de feminicidio agravado, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones capturaron este martes a Emmanuel Iván “N”, de 35 años, acusado de asesinar a su propia abuela el pasado fin de semana en Guasave.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el hombre fue puesto a disposición de un juez de control, luego de cumplimentar la orden de aprehensión derivada de los hechos ocurridos el domingo 9 de agosto en la comunidad de Estación Capomas, perteneciente a la sindicatura de Estación Bamoa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el hecho se registró alrededor de las 12:10 horas al interior de un domicilio familiar. En ese lugar, la víctima, identificada como Bernardina “N”, de 94 años y conocida por sus vecinos como Doña Beni, fue brutalmente atacada con un cuchillo.
Fueron los propios familiares y vecinos quienes, en un intento desesperado por salvarle la vida, auxiliaron a la adulta mayor y la trasladaron de urgencia a la clínica número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave.
No obstante, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma blanca, Bernardina falleció escasos minutos después de haber sido ingresada al nosocomio.
Al momento de los hechos, agentes de la Policía Municipal arribaron a la vivienda, donde testigos directos señalaron a Emmanuel Iván “N” como el autor material de la agresión.
Durante la trifulca para intentar desarmar y someter al hoy detenido, trascendió que otra persona resultó con lesiones, aunque no se detalló su estado de salud.
Fuentes extraoficiales indicaron que el presunto agresor podría padecer algún trastorno de salud mental; sin embargo, será la autoridad ministerial y los peritajes psicológicos correspondientes los que determinen esta condición y su relevancia jurídica en el caso.
Tras el deceso de Doña Beni, peritos de la Fiscalía estatal acudieron a la escena del crimen para el levantamiento de evidencias, logrando integrar los elementos de prueba necesarios para que un juez liberara la orden de captura.
Actualmente, Emmanuel Iván “N” se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Angostura, y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte.
En las próximas horas se celebrará la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación por feminicidio agravado y solicitará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.