Capturan a hombre acusado de cometer un homicidio doloso en Sinaloa Municipio

Un hombre identificado como Régulo “N”, de 58 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso ocurrido en Sinaloa Municipio.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 26 de octubre de 2025 en la comunidad de El Mezquite Alto. La víctima se encontraba conviviendo y jugando baraja cuando el hoy detenido presuntamente lo agredió físicamente, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

Tras ser localizado y detenido en el municipio en mención, Régulo fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde continuará su proceso legal.