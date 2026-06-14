$!Capturan a hombre acusado de extorsionar a una víctima durante 8 meses en Los Mochis

Un hombre identificado como Luis Antonio “N”, de 36 años, fue detenido al ser señalado como probable responsable del delito de extorsión en perjuicio de una persona que denunció haber sido víctima de amenazas y exigencias económicas durante ocho meses.

La captura fue revelada mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado. La orden de aprehensión fue ejecutada por personal de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Zona Norte.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios desde octubre de 2025, mediante los cuales le exigían distintas cantidades de dinero bajo amenazas.