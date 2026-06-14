$!Capturan a hombre acusado de extorsionar a una víctima durante 8 meses en Los Mochis

Un hombre identificado como Luis Antonio “N”, de 36 años, fue detenido al ser señalado como probable responsable del delito de extorsión en perjuicio de una persona que denunció haber sido víctima de amenazas y exigencias económicas durante ocho meses.
La captura fue revelada mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado. La orden de aprehensión fue ejecutada por personal de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Zona Norte.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios desde octubre de 2025, mediante los cuales le exigían distintas cantidades de dinero bajo amenazas.
La Fiscalía señaló que las exigencias económicas presuntamente fueron incrementándose de manera constante, generando temor en la víctima, quien terminó realizando diversos depósitos bancarios, transferencias electrónicas y pagos en establecimientos comerciales.
Tras la denuncia, personal especializado de la UEA llevó a cabo diversas diligencias de investigación que permitieron reunir datos de prueba para identificar a un probable responsable de los hechos.
Con los elementos obtenidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante la autoridad judicial correspondiente.
Una vez cumplimentado el mandato judicial, Luis Antonio “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de la Región Norte, donde se determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.