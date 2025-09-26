$!Capturan a hombre por lanzar ponchallantas frente a hospital en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por las autoridades tras lanzar ponchallantas frente al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Infonavit Humaya, en Culiacán, mientras conducía un vehículo que contaba con reporte de robo.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fue a través del sistema de radio C4 cuando se le dio aviso a las corporaciones sobre una unidad Mazda M35, de color tinto, que se encontraba arrojando puntas de acero frente al centro médico, por lo que se le dio seguimiento.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal Preventiva consiguieron detener el automóvil y dentro localizaron a una pareja, de la cual una mujer logró escapar pero el hombre fue detenido.