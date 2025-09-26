$!Capturan a hombre por lanzar ponchallantas frente a hospital en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por las autoridades tras lanzar ponchallantas frente al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Infonavit Humaya, en Culiacán, mientras conducía un vehículo que contaba con reporte de robo.
Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fue a través del sistema de radio C4 cuando se le dio aviso a las corporaciones sobre una unidad Mazda M35, de color tinto, que se encontraba arrojando puntas de acero frente al centro médico, por lo que se le dio seguimiento.
Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal Preventiva consiguieron detener el automóvil y dentro localizaron a una pareja, de la cual una mujer logró escapar pero el hombre fue detenido.
Al verificar los datos del vehículo se confirmó que contaba con reporte de robo, además de que dentro resguardaba ponchallantas.
En el comunicado no se dio a conocer si hubo algún otro automóvil afectado por el lanzamiento del artefacto metálico.
La unidad robada, las puntas de acero y el civil fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes.
Las labores fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.