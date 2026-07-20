Capturan a Juan Martín “N” en Culiacán por tentativa de homicidio doloso

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Centro cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Martín “N”, de 20 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos que originaron el mandato judicial ocurrieron el 11 de junio de 2026, cuando una persona ingresó a un hospital de Culiacán con heridas que presuntamente fueron provocadas por disparos de arma de fuego.

Como resultado de las investigaciones, agentes de UNESA lograron ubicar y detener al señalado, dando cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial.

Tras su captura, Juan Martín “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia que definirá su situación jurídica conforme al proceso penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado no informó el sitio donde fue ejecutada la detención ni proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que se le atribuyen al imputado.