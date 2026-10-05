Capturan a otro presunto responsable de feminicidio de dos jóvenes en Juntas del Humaya, en Culiacán

Brian Alonso “N”, de 32 años de edad, fue capturado por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable de un doble feminicidio cometido contra dos jóvenes el pasado 16 de enero en Juntas del Humaya, en Culiacán.

Sobre ese caso, en el que las víctimas fueron identificadas como Michelle e Ivonne, de 14 y 18 años, ya había sido detenido otro presunto responsable identificado como Jesús Javier “N”.

En dicho crimen, ambas jóvenes fueron halladas asesinadas a balazos en un predio junto a las vías del tren, por el sector mencionado.

Por aquel doble feminicidio, tanto Brian Alonso como Jesús Javier han sido señalados como presuntos responsables de feminicidio agravado cometido por dos o más personas.

Brian Alonso fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que ambos sujetos tienen antecedentes penales además de este doble feminicidio.

Brian Alonso acumula otras tres carpetas de investigación por diversos delitos: dos por desaparición cometida por particulares, y una cuarta por violación equiparada y violación.

En tanto, Jesús Javier está vinculado a proceso por homicidio doloso en grado de tentativa, por un ataque armado cometido contra un hombre en la colonia Vicente Lombardo Toledano, el pasado 21 de abril.