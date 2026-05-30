Capturan a presunto asaltante vinculado a más de 20 robos en Culiacán

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, de la Fiscalía General del Estado, ejecutaron una orden de arresto contra Jesús Alejandro “N”, de 22 años de edad, señalado como presunto asaltante de negocios en Culiacán.

De acuerdo con la información compartida por el ente ministerial, el joven estaría ligado a robo con violencia en al menos 20 establecimientos de la ciudad.

Por ello, es investigado por el delito de robo agravado en local comercial abierto al público, cometido con violencia contra las personas.

Según las indagatorias, habría cometido los atracos contra farmacias y tiendas de conveniencia principalmente.

El joven fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.