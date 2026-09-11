Capturan a presunto homicida del activista Román Rubio, asesinado en julio del 2021

Un hombre identificado como Adrián “N”, de 29 años, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del activista Román Rubio López, ocurrido el 21 de julio del 2021.

Adrián “N” fue detenido por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.

El detenido fue localizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y posteriormente trasladado a territorio mexicano, donde elementos de la UNESA cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.