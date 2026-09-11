Capturan a presunto homicida del activista Román Rubio, asesinado en julio del 2021

Un hombre identificado como Adrián “N”, de 29 años, fue detenido por su presunta participación en el homicidio del activista Román Rubio López, ocurrido el 21 de julio del 2021.
Adrián “N” fue detenido por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja.
El detenido fue localizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y posteriormente trasladado a territorio mexicano, donde elementos de la UNESA cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía indicó que la acción fue posible mediante el convenio de colaboración con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Rubio López fue candidato de Morena a la Diputación local del Distrito 06 en las elecciones del 2021. En julio de ese año fue localizado asesinado a balazos en Sinaloa de Leyva, después de ser privado de la libertad por civiles armados que lo sacaron de su domicilio.
En ese hecho también fue privado de la libertad Esteban López Beltrán, primo del ex Gobernador Mario López Valdez. Al igual que Rubio López, fue localizado sin vida en Sinaloa de Leyva.
Tras su detención, Adrián “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, autoridad que determinará su situación jurídica.