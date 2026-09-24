Capturan a presunto homicida en Los Mochis tras 23 años prófugo de la justicia

AHOME. _ Tras más de dos décadas a salto de mata, el largo brazo de la justicia finalmente alcanzó a Salvador “N”. El hombre, hoy de 66 años de edad, fue capturado por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Zona Norte, señalado como presunto responsable de un homicidio doloso agravado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron la noche del 27 de junio de 2003 en las calles de la colonia Heriberto Valdez Romero, sector popularmente conocido como Tabachines 2, ubicado al oriente de la ciudad.

De acuerdo con las constancias de la carpeta de investigación, la víctima se encontraba afuera de un domicilio de dicho asentamiento cuando Salvador “N” lo abordó. Las indagatorias señalan que el hoy detenido confrontó a su vecino para reclamarle presuntos asuntos personales que tenían pendientes.

La discusión verbal escaló drásticamente cuando Salvador extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y disparó a quemarropa. Aunque minutos después arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios, las lesiones de bala resultaron fatales y la víctima perdió la vida en el lugar. Desde aquella noche, el presunto responsable desapareció sin dejar rastro.

Fue hasta fechas recientes que el trabajo de seguimiento y las labores de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa permitieron localizar el paradero del sexagenario, logrando así ejecutar el mandamiento judicial que pesaba en su contra.

Tras su captura, Salvador “N” fue puesto a disposición del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome. En las próximas horas, la autoridad jurisdiccional definirá su situación jurídica, mientras que la Fiscalía buscará que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva para que enfrente el proceso legal que evadió durante 23 años.