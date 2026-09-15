Capturan a presunto responsable de ataque con arma blanca contra una mujer en Guasave

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron una orden de arresto contra Víctor Alberto “N”, de 27 años de edad, señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca contra una mujer en Guasave.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre en dicho municipio, y tras el ataque la afectada fue internada en un hospital.

Con apoyo de la Policía de Investigación, la UNESA ubicó a Víctor Alberto en Sinaloa Municipio, donde finalmente fue capturado como presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa.

Tras su detención, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Angostura, donde quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.