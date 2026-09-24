Capturan a presunto responsable del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio Cuén

CULIACÁN. _ Florentino “N”, de 44 años de edad, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado, como presunto responsable del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano del político Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El crimen se cometió el 2 de julio de 2012, sobre el Paseo Niños Héroes o Malecón Viejo, un día después de las elecciones en que su hermano participó como candidato a Senador de la República.

Por este caso, fue detenida la cónyuge de la víctima, Yesenia “N”, un taxista identificado como Luis Enrique “N”, Miguel Ángel “N”, agente activo de la Policía de Tránsito de Guasave, y Silvano “N”, supuesto jefe de pistoleros de una facción criminal.