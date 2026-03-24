Capturan a segundo implicado en feminicidio de Estrella Lizbeth en El Fuerte

EL FUERTE. _ Un segundo hombre presuntamente involucrado en el feminicidio de Estrella Lizbeth fue capturado por autoridades estatales en el municipio de El Fuerte.

El detenido, identificado como Miguel “N”, de 32 años de edad, contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. El mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente, los hechos se remontan al 7 de julio de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue localizado en el interior de la cajuela de un vehículo. El hallazgo se registró en un camino de terracería perteneciente a la sindicatura de San Blas.

Con esta detención, suman dos las personas presentadas ante la justicia por este caso que conmocionó a la zona norte de Sinaloa. El imputado será puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica, bajo la presunción de inocencia que marca la ley.

El hecho

El 7 de julio de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de la cajuela de un vehículo, abandonado en un camino de terracería en la sindicatura de San Blas, municipio de El Fuerte. Tras la realización de pruebas genéticas, las autoridades confirmaron que la víctima correspondía a Estrella Lizbeth.

De acuerdo con las investigaciones, Miguel “N” y Kevin Leobardo “M”, de 27 años, alias “El Diablo”, habrían participado en la privación de la libertad de la joven. Días después, su cuerpo fue localizado calcinado dentro de la unidad en dicha comunidad.

Kevin “M”, quien fue detenido el 18 de julio de 2025 sobre la carretera estatal Los Mochis–San Blas, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y desaparición de personas, según determinó la autoridad judicial.

Elementos de UNESA pusieron a Miguel “N” a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, donde quedó internado en el Centro Penitenciario Goros II.