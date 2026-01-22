Capturan a tres personas por tentativa de feminicidio en Culiacán

La Fiscalía General del Estado, mediante la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó tres órdenes de arresto contra dos hombres y una mujer señalados por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los detenidos fueron identificados por la autoridad como Ausencio “N”, de 48 años; Francisco “N”, de 23; y Alicia “N”, de 28 años de edad. La intervención judicial responde a hechos registrados el pasado 13 de julio de 2025 en la colonia Las Coloradas.

De acuerdo con la investigación, los hoy aprehendidos habrían agredido a la víctima lanzándole diversos objetos, además de proferir insultos y amenazas de muerte. El reporte establece que la afectada logró ponerse a salvo debido a la intervención de personas que se encontraban en el sitio del incidente.

Tras su captura, los tres señalados quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia que resolverá su situación jurídica en las próximas horas