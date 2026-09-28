Capturan a un hombre y aseguran arsenal tras operativos federales en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Fuerzas federales detuvieron a una persona y aseguraron armas largas, municiones, material explosivo improvisado, equipo táctico y un vehículo durante dos operativos realizados en distintas zonas del municipio de Mazatlán durante el fin de semana.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer las intervenciones mediante un comunicado conjunto; sin embargo, la dependencia omitió detallar el origen de las acciones o las circunstancias específicas que derivaron en los hallazgos.

La primera intervención se registró en la colonia Jaripillo. En ese punto, elementos del Ejército Mexicano aprehendieron a un sospechoso a quien le incautaron tres armas largas, dos pistolas, 11 cargadores, 275 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, tres artefactos ponchallantas y un vehículo.

Por otra parte, un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y el Ejército localizó e inhabilitó un campamento clandestino en la zona rural mazatleca, cuya ubicación exacta no fue precisada por las autoridades.

En dicha zona, los efectivos decomisaron cuatro armas largas, 31 cargadores, un artefacto explosivo de fabricación casera, cuatro chalecos con placas balísticas y pertrechos diversos.

La persona arrestada y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.