$!Capturan cocodrilo de más de dos metros que deambulaba por calles de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Vecinos de la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán, capturaron un cocodrilo que deambulaba por las calles del sector y solicitaron el apoyo de las autoridades para ponerlo a salvo.
El ejemplar, que presuntamente fue arrastrado desde su hábitat por la corriente del arroyo Jabalines tras las recientes lluvias, fue localizado alrededor de las 09:00 horas en el cruce de la avenida Arnaldo Rigodanza y la calle Constituyentes, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.
Alarmados por la presencia del reptil, de poco más de dos metros de longitud, un grupo de vecinos se organizó para capturarlo sin poner en riesgo su integridad ni la del animal. Utilizando trapos para cubrirle los ojos, lograron inmovilizarlo temporalmente hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.
Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte y solicitaron la intervención de personal de Protección Civil de Mazatlán, cuyos rescatistas aseguraron al cocodrilo, inmovilizaron sus mandíbulas y posteriormente lo trasladaron para su reubicación en un hábitat adecuado.