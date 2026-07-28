$!Capturan cocodrilo de más de dos metros que deambulaba por calles de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Vecinos de la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán, capturaron un cocodrilo que deambulaba por las calles del sector y solicitaron el apoyo de las autoridades para ponerlo a salvo.

El ejemplar, que presuntamente fue arrastrado desde su hábitat por la corriente del arroyo Jabalines tras las recientes lluvias, fue localizado alrededor de las 09:00 horas en el cruce de la avenida Arnaldo Rigodanza y la calle Constituyentes, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.