Capturan en BC a presunto feminicida de Salvador Alvarado

ANGOSTURA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó sobre la captura de un hombre identificado como Fernando “N”, de 39 años de edad, presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en el municipio de Salvador Alvarado.

La aprehensión fue concretada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), quienes localizaron al señalado en la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, los hechos por los que se le acusa ocurrieron el pasado 24 de diciembre de 2024. Fernando “N” presuntamente agredió a la víctima con un arma punzocortante para luego arrojarla a una noria en el citado municipio.

La mujer logró ser auxiliada por personas que pasaban por el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde la atención médica oportuna permitió que sobreviviera a las graves lesiones.

Tras su localización en Baja California, el imputado fue trasladado al municipio de Angostura, donde quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.