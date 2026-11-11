Capturan en Chiapas a 14 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa; hay dos líderes regionales

CHIAPAS. _ Fuerzas federales detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa durante un operativo realizado en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, donde también aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Entre los detenidos se encuentran dos personas identificadas por las autoridades como líderes regionales de un grupo delictivo.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo se realizó durante patrullajes de prevención y disuasión del delito sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista.

En ese lugar, elementos de distintas corporaciones detectaron a 14 hombres que portaban armas de fuego, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

Durante la intervención fueron aseguradas 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

“Como resultado de los patrullajes interinstitucionales realizados en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de Chiapas, detuvieron a 14 personas, aseguraron armamento, cartuchos y equipo táctico”, señala el comunicado.