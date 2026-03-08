Capturan en Culiacán a motociclista con orden de aprehensión vigente

Un hombre que contaba con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado fue capturado por las autoridades cuando circulaba en una motocicleta por las inmediaciones de la colonia La Lima, en Culiacán.

De acuerdo con el informe, policías estatales brindaron apoyo a personal militar que interceptó a una persona que circulaba en una motocicleta en dicho sector de la capital sinaloense.

Al verificar los datos del individuo en las bases de información correspondientes, las autoridades confirmaron que tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

Tras la confirmación, tanto el civil como la motocicleta fueron asegurados y puestos a disposición de la Unidad Especializada de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, donde se llevarán a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.