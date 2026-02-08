$!Capturan en Culiacán a tres adolescentes que intentaron escapar del Tutelar de Menores

Tras un despliegue de seguridad, las autoridades capturaron a tres jóvenes masculinos que intentaron escapar del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) en Culiacán durante la tarde de este domingo.
Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los tres adolescentes intentaron escapar de las instalaciones del CIA tras saltar una barda, provocando la activación del protocolo para control de fugas.
Durante el operativo, elementos de un Grupo Interinstitucional detuvieron a los tres individuos y los regresaron al reclusorio de menores. Los adolescentes se encuentran en buen estado de salud y bajo el resguardo de las autoridades tutelares correspondientes.
Cabe señalar que las identidades de los tres jóvenes no fueron dadas a conocer. De forma extraoficial se dio a conocer que fueron capturados cerca de un supermercado de la ciudad capital.