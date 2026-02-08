$!Capturan en Culiacán a tres adolescentes que intentaron escapar del Tutelar de Menores

Tras un despliegue de seguridad, las autoridades capturaron a tres jóvenes masculinos que intentaron escapar del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) en Culiacán durante la tarde de este domingo.

Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los tres adolescentes intentaron escapar de las instalaciones del CIA tras saltar una barda, provocando la activación del protocolo para control de fugas.