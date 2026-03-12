Capturan en Culiacán a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Samuel “N”, señalado como uno de los 10 prófugos más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, fue detenido en la capital sinaloense por fuerzas federales.
De acuerdo con información oficial emitida por el Gabinete de Seguridad, el detenido era requerido por la justicia estadounidense por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio y tentativa de privación de la vida. Por datos que llevaran a su captura, las autoridades del país vecino ofrecían una recompensa de hasta un millón de dólares.
La detención ocurrió en la Colonia Alturas del Sur, específicamente sobre la Avenida Monte Gongga, donde efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron cercos de seguridad tras recibir alertas sobre la presencia del sospechoso en territorio nacional.
Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a la restricción de su libertad para ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que coordinará su entrega a las autoridades que lo reclaman en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Samuel “N” fue informado de sus derechos constitucionales antes de ser trasladado a las oficinas correspondientes para dar inicio a su proceso de entrega.