Capturan en Culiacán a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Samuel “N”, señalado como uno de los 10 prófugos más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, fue detenido en la capital sinaloense por fuerzas federales.

De acuerdo con información oficial emitida por el Gabinete de Seguridad, el detenido era requerido por la justicia estadounidense por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio y tentativa de privación de la vida. Por datos que llevaran a su captura, las autoridades del país vecino ofrecían una recompensa de hasta un millón de dólares.