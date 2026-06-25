Capturan en Escuinapa a presunto líder de grupo delictivo del sur de Sinaloa

ESCUINAPA._ Un presunto líder de la delincuencia organizada con operaciones en la zona sur de Sinaloa fue detenido este jueves 25 de junio en el municipio de Escuinapa, durante un despliegue en el que participaron fuerzas de los tres niveles de gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la captura, señalando que la acción derivó de un operativo interinstitucional. En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal Preventiva.