Capturan en Escuinapa a presunto líder de grupo delictivo del sur de Sinaloa

ESCUINAPA._ Un presunto líder de la delincuencia organizada con operaciones en la zona sur de Sinaloa fue detenido este jueves 25 de junio en el municipio de Escuinapa, durante un despliegue en el que participaron fuerzas de los tres niveles de gobierno.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la captura, señalando que la acción derivó de un operativo interinstitucional. En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal Preventiva.
De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia, las corporaciones integradas en el Grupo Interinstitucional mantienen recorridos de vigilancia en la región con el fin de resguardar el patrimonio y la integridad de la población. La autoridad estatal afirmó que, tras concretarse el arresto, la situación operativa en el municipio se reporta bajo control.
La propia secretaría exhortó a los habitantes a mantenerse informados mediante canales oficiales, seguir las recomendaciones de seguridad correspondientes y utilizar las líneas de emergencia 9-1-1 o el número 089 para denuncias anónimas ante cualquier eventualidad.