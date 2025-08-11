Seguridad

Capturan en Los Mochis a "El Chendo" y/o "El 16", presunto cabecilla de grupo criminal

Una persecución entre autoridades y civiles armados inició en la colonia Loma Dorada y concluyó sobre la carretera Culiacán–Los Mochis. Las autoridades les aseguraron armas largas, droga, cartuchos y un vehículo con reporte de robo
Noroeste/Redacción |
11/08/2025 09:01
11/08/2025 09:01

LOS MOCHIS._ Un conjunto operativo de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de cuatro hombres, entre ellos un presunto líder operativo de un grupo delictivo con presencia en Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El despliegue se realizó como parte de las labores de reforzamiento de la seguridad en el estado y en seguimiento a investigaciones para ubicar a generadores de violencia.

