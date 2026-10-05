Capturan en Los Mochis a prófugo buscado por secuestro agravado en Jalisco

LOS MOCHIS._ Elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) en la Zona Norte lograron la captura de un hombre de 36 años que se mantenía prófugo de la justicia jalisciense, señalado como presunto responsable de un secuestro agravado cometido hace casi 14 años en la capital de aquel estado.

El individuo, identificado como Víctor “N”, contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por un juez en el estado de Jalisco. De acuerdo con las investigaciones compartidas entre las fiscalías de ambas entidades, los hechos que se le imputan ocurrieron el 28 de noviembre de 2012.

En aquella fecha, el hoy detenido habría participado junto con otros cómplices en la privación ilegal de la libertad de una persona en Guadalajara, exigiendo posteriormente una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida y liberarla.

Tras permanecer años oculto, trabajos de inteligencia, seguimiento de campo y cruce de información realizados por agentes investigadores de la UEA rindieron frutos al ubicar el rastro del sospechoso en la ciudad de Los Mochis. Al confirmar su presencia en el municipio de Ahome, se activó un operativo táctico por parte del Grupo de Operaciones Especiales de dicha unidad, logrando su arresto sin contratiempos.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detalló que la captura se ejecutó en estricta coordinación institucional con la Fiscalía de Jalisco, como parte de los convenios de colaboración para la cumplimentación de mandamientos judiciales foráneos.

Tras leerle sus derechos y ejecutar la orden de captura, Víctor “N” fue trasladado e ingresado de manera provisional al Centro Penitenciario Goros II en Los Mochis. Ahí permanecerá recluido en tanto se realizan los trámites administrativos para ser entregado a las autoridades jaliscienses que lo reclaman y se defina su situación jurídica por el delito de secuestro agravado.