Capturan en Los Mochis y Culiacán a tres hombres por homicidio calificado

AHOME. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas señaladas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en la zona norte del estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, de 19 años de edad; Luis “N”, de 22 años; y Mario “N”, de 20 años. Los mandatos judiciales derivan de una investigación por hechos ocurridos el pasado 25 de abril de 2025 en el fraccionamiento Jardines del Bosque.

En dicho sector, una de las víctimas fue localizada sin vida al interior de una vivienda, mientras que una segunda persona resultó con lesiones tras la agresión.

La detención de Jesús “N” y Luis “N” se realizó en la ciudad de Los Mochis. Por su parte, Mario “N” fue ubicado por los agentes investigadores en Culiacán y posteriormente trasladado al municipio de Ahome para su puesta a disposición judicial.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la UNESA y la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Zona Norte. Los tres imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario Goros II, donde quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, en espera de que se resuelva su situación jurídica conforme a los tiempos que marca la ley.