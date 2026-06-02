$!Capturan en Mazatlán a ‘El Gabito’, y/o ‘El 80’, señalado como jefe de ‘Los Chapitos’ en el sur de Sinaloa

Según el registro oficial, la detención ocurrió a las 20:15 horas sobre la Avenida Paseo del Atlántico, en la Colonia Real del Valle, en Mazatlán.

Martínez Larios es señalado como uno de los principales operadores y presunto líder de la facción de “Los Chapitos” en la zona sur de Sinaloa.

MAZATLÁN._ Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado con los alias de “El Gabito” o “El 80”, fue detenido la noche del lunes 1 de junio de 2026 en Mazatlán por elementos de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La ficha de detención describe al detenido como un hombre de complexión robusta, tez clara, con barba y bigote escasos, quien vestía camisa color café, pantalón de mezclilla negro y tenis negros al momento de su captura.

Aunque las autoridades registraron sus alias como “sin dato” dentro del sistema oficial, Martínez Larios ha sido identificado en reportes de inteligencia, investigaciones periodísticas y referencias dentro de corridos como “El Gabito” o “El 80”.

La captura ocurre en un contexto de confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, conflicto que se ha recrudecido desde septiembre de 2024. De acuerdo con diversas líneas de investigación, “El Gabito” mantenía influencia en la región sur de la entidad y era considerado un operador relevante dentro de la estructura de “Los Chapitos”.

La detención de Martínez Larios representa un golpe para dicha facción criminal en medio de la disputa interna que ha generado episodios de violencia en distintos municipios del estado.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre los delitos que se le imputan ni sobre los resultados de las diligencias posteriores a su arresto.