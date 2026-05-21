Capturan en Mazatlán a presunto implicado en homicidio doloso de 2019

MAZATLÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Zona Sur cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Salvador “N”, de 32 años de edad, debido a su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja.

La investigación realizada por la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Zona Sur establece que los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2019, fecha en la que se localizó el cuerpo sin vida de un hombre al exterior de una vivienda en la ciudad de Mazatlán.

El personal ministerial localizó y detuvo al señalado, quien posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario de El Castillo.

Salvador “N” se encuentra a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y dar continuidad al procedimiento legal.