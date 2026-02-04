Capturan en Michoacán a presunto implicado en privación de la libertad en Guasave en 1993

GUASAVE.- Un hombre que permaneció evadido de la justicia durante más de tres décadas fue capturado por elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), al contar con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 53 años, presuntamente relacionado con hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1993 en este municipio. Su captura se llevó a cabo en el estado de Michoacán, mediante el cumplimiento de una orden judicial por parte de la UEA.

Según la investigación, la víctima fue interceptada por individuos armados en un vehículo, quienes la obligaron a subir para trasladarla a una zona alejada.

Durante el tiempo que la persona permaneció cautiva, los responsables exigieron un rescate a la familia, la cual realizó un pago de 800 mil pesos para obtener su liberación.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a Sinaloa y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave para que se determine su situación jurídica.