QUINTANA ROO. _ Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas, fue detenido durante un operativo en Puerto Cancún, en el municipio de Benito Juárez. La captura se realizó durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de ese sector, mediante un despliegue de elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que Francisco Gerardo “N” es señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre ambos países.

Según información del Departamento de Justicia estadounidense, las operaciones de esta estructura criminal se habrían desarrollado entre 2002 y 2006. En el expediente relacionado con el caso, Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, figura como presunto líder de la organización y coordinador de sus operaciones logísticas.

Las investigaciones federales también establecen que el detenido ingresó a México el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad distinta a la suya, presuntamente con la intención de evadir a las autoridades.