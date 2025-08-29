Capturan en Sonora a presunto homicida buscado en Sinaloa desde 2020

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ulises “N”, de 34 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

El arresto se llevó a cabo en la ciudad de Nogales, Sonora, tras su localización y posterior deportación desde Arizona, Estados Unidos, en un operativo coordinado con Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de E.U. en Hermosillo y la agencia ICE.

Ulises “N” era requerido por hechos ocurridos en agosto de 2020, en la comunidad de Surutato, municipio de Badiraguato, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde permanecerá en espera del proceso judicial correspondiente.