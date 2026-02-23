Capturan en Sonora a presunto responsable de homicidio en Guasave: huyó tras arrollar a víctima

AHOME. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Zona Norte cumplimentaron una orden de arresto contra Enrique “N”, de 53 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio con ventaja.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en el ejido Hidalgo, municipio de Guasave.

El hoy imputado presuntamente conducía un vehículo en estado de ebriedad cuando, al pasar frente a un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, habría embestido a la víctima para posteriormente retirarse del lugar sin prestar auxilio.

La detención se efectuó en Nogales, Sonora, mediante un convenio de colaboración entre las fiscalías generales de ambas entidades.

Tras su captura, Enrique “N” fue trasladado al Centro Penitenciario Goros II, en el municipio de Ahome, donde quedó a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal para determinar su situación jurídica.