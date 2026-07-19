$!Capturan pequeño cocodrilo en canal pluvial al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un reporte ciudadano alertó a cuerpos de emergencia sobre un pequeño cocodrilo en aguas de un canal pluvial del fraccionamiento Santa Fe.
El reporte sobre la presencia del reptil se emitió a las 11:00 horas, señalando el canal pluvial paralelo a la avenida Santa Ana del fraccionamiento Santa Fe.
Elementos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo llegaron al lugar y acorralaron al cocodrilo y con artes especiales lograron sujetarles las mandíbulas para después introducirlo en una jaula.
El reptil midió un metro treinta centímetros. Fue entregado al personal del Acuario donde se determinará su traslado hacia un habitad o refugio de su especie.