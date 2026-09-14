Capturan, un año después, a presunto responsable de agresión con arma blanca y asalto, en Culiacán

La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvo a Marco Antonio “N”, de 32 años, señalado como presunto responsable de intento de homicidio con arma blanca, cometido durante un asalto en septiembre de 2025, en Culiacán.
Los hechos investigados ocurrieron el 15 de septiembre, en el fraccionamiento Villas del Manantial, donde fue agredido Marcos “N”, de 45 años de edad, y además su perro fue asesinado durante el acto.
Según testimonios del momento del crimen, Marcos llegó a su casa y ahí fue sorprendido por el agresor, quien lo amenazó con arma en mano para despojarle su vehículo, y una vez cometido el atraco, atacó al hombre y a su perro, que perdió la vida en el sitio, sobre la calle Manantial de Tehuacán.
La víctima presentó alrededor de siete heridas en distintas partes del cuerpo, una de ellas en el cuello.
En seguimiento al reporte, aquel día las autoridades encontraron el automóvil despojado en el sector Barrancos, pero no hallaron al agresor.
A un año del crimen, la UNESA ejecutó una orden de aprehensión contra Marco Antonio “N”, por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, dolosamente a propósito de un robo por los sujetos activos de este en contra su víctima y casa habitación a la cual se ha penetrado con violencia en grado de tentativa.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, e interno en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán.