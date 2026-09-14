Capturan, un año después, a presunto responsable de agresión con arma blanca y asalto, en Culiacán

La Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvo a Marco Antonio “N”, de 32 años, señalado como presunto responsable de intento de homicidio con arma blanca, cometido durante un asalto en septiembre de 2025, en Culiacán.

Los hechos investigados ocurrieron el 15 de septiembre, en el fraccionamiento Villas del Manantial, donde fue agredido Marcos “N”, de 45 años de edad, y además su perro fue asesinado durante el acto.

Según testimonios del momento del crimen, Marcos llegó a su casa y ahí fue sorprendido por el agresor, quien lo amenazó con arma en mano para despojarle su vehículo, y una vez cometido el atraco, atacó al hombre y a su perro, que perdió la vida en el sitio, sobre la calle Manantial de Tehuacán.