Carambola entre tres tráileres provoca caos vial en el Túnel El Carrizo II de la Durango–Mazatlán

Un tráiler sin frenos provocó una carambola de tres unidades en el Túnel El Carrizo II. Aunque no hubo lesionados, la autopista Durango–Mazatlán mantiene circulación intermitente y largas filas
Juvencio Villanueva |
24/11/2025 12:21
La madrugada de este lunes se registró una carambola entre tres tráileres dentro del Túnel El Carrizo II, en el kilómetro 163+800 de la autopista Durango–Mazatlán, luego de que uno de los transportes presuntamente se quedara sin frenos. El percance ocurrió cerca del punto donde el domingo se volcó e incendió un tractocamión sobre el Puente El Carrizo.

El choque múltiple se reportó alrededor de las 02:00 horas, cuando el operador del tráiler sin frenos habría decidido dirigirse contra los bloques de concreto del muro de contención para evitar impactar a otra unidad que se encontraba al final de la fila; sin embargo, terminó golpeando el costado de un transporte que avanzaba en sentido contrario.

Pese a los daños materiales, los operadores de los tres tractocamiones resultaron ilesos.

La circulación en la autopista se mantiene intermitente en ambos sentidos debido a las maniobras para retirar la unidad siniestrada del accidente del domingo, lo que ha generado largas filas y persistentes afectaciones al tránsito. Fuentes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales informaron que los trabajos continuaron durante la jornada del lunes, retrasando la apertura total de la vía.

