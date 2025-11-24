Carambola entre tres tráileres provoca caos vial en el Túnel El Carrizo II de la Durango–Mazatlán

La madrugada de este lunes se registró una carambola entre tres tráileres dentro del Túnel El Carrizo II, en el kilómetro 163+800 de la autopista Durango–Mazatlán, luego de que uno de los transportes presuntamente se quedara sin frenos. El percance ocurrió cerca del punto donde el domingo se volcó e incendió un tractocamión sobre el Puente El Carrizo.

El choque múltiple se reportó alrededor de las 02:00 horas, cuando el operador del tráiler sin frenos habría decidido dirigirse contra los bloques de concreto del muro de contención para evitar impactar a otra unidad que se encontraba al final de la fila; sin embargo, terminó golpeando el costado de un transporte que avanzaba en sentido contrario.