$!Cárcel preventiva para hombre acusado de amenazar a periodista en Ahome

LOS MOCHIS._ En un hecho que sienta un precedente judicial para el ejercicio periodístico en el norte de Sinaloa, un Juez de Control impuso la medida de prisión preventiva contra José Luis “N”, procesado por el delito de amenazas de muerte en agravio del periodista Juan Ángel Rivera.

La audiencia inicial se llevó a cabo este martes 25 de agosto en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte. El imputado, residente del Poblado 5 en Ahome, fue presentado ante las autoridades luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra bajo la carpeta de investigación 5438/2025. Dicha carpeta detalla que los actos de intimidación ocurrieron en octubre de 2025. El medio digital “El Carrizo y su Valle”, dirigido por Rivera, expuso mediante una denuncia ciudadana las condiciones de hacinamiento, falta de medicamentos y mala alimentación en las que se encontraba una mujer de 93 años de edad.

Poco después de la publicación, el comunicador documentó una llamada telefónica en la que José Luis “N” presuntamente le exigió retirar la información de internet. Durante el enlace, el imputado lanzó la amenaza de dispararle en el abdomen e hizo alusión a pagar a terceros para atentar contra su vida.

Frente a este escenario, el 1 de noviembre de 2025, Rivera se presentó en la Vicefiscalía Zona Norte acompañado por miembros de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS) para asentar la denuncia formal.

El caso fue judicializado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Libre Expresión y Derechos Humanos. Durante la audiencia, el Ministerio Público, encabezado por Osmar Alejandro García Aguilar, expuso los elementos de prueba necesarios para solicitar la prisión del acusado.