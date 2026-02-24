Carreteras del sur de Sinaloa hacia Nayarit operan sin bloqueos este martes

CULIACÁN. _ Las carreteras que conectan el sur de Sinaloa con el estado de Nayarit se encuentran con paso libre a la circulación este martes 24 de febrero, de acuerdo con reportes de las autoridades estatales. Tras los incidentes registrados el pasado domingo, el flujo vehicular se ha normalizado en la entidad, aunque la vigilancia de los tres niveles de gobierno persiste para garantizar la seguridad de los usuarios.

Por su parte, la Guardia Nacional División Carreteras informó que en Nayarit aún se registra un cierre total a la altura del kilómetro 085+600 de la vía Guadalajara-Tepic, derivado de un accidente vial. Una situación similar ocurre en Durango, con un cierre parcial en el kilómetro 128+400 de la carretera Durango-Parral, por lo que se exhorta a los conductores a atender las indicaciones viales. En Michoacán, también se reporta la interrupción del tráfico en el kilómetro 391+900 del tramo Maravatío-Zapotlanejo a causa de un percance automovilístico.

Hasta el momento, ninguna corporación ha notificado interrupciones en la circulación vinculadas a hechos de violencia en las rúas federales del país durante este martes.

Respecto a la situación en Jalisco, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó a través de su cuenta de X que, hasta las 21:00 horas del lunes 23, se registraron diversos incidentes con unidades incendiadas, de las cuales se liberó el 83 % de las vías afectadas ese mismo día.