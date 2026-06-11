Seguridad
|
Personas desaparecidas

Casi dos semanas sin rastro: buscan a José Martín desaparecido en Rosario

El hombre de 37 años y vecino de Los Ojitos, permanece desaparecido desde el 30 de mayo. Fue visto por última vez en la sindicatura de Agua Verde
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/06/2026 14:23
11/06/2026 14:23

ROSARIO. _ José Martín Verde Domínguez, de 37 años de edad y vecino de la comunidad de Los Ojitos, se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de mayo, de acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.

La información oficial establece que fue visto por última vez alrededor de las 19:30 horas en la sindicatura de Agua Verde, perteneciente al municipio de Rosario.

Al momento de su desaparición vestía una playera blanca talla mediana, pantalón de mezclilla azul marino marca Oggi Jeans, zapatos negros tipo bota de trabajo y portaba una mochila color negro.

$!Casi dos semanas sin rastro: buscan a José Martín desaparecido en Rosario

Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en una de las cejas y un tatuaje en el brazo izquierdo con las iniciales “M, L, N, A” y la palabra “Familia” en la parte inferior.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlo. Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse al número telefónico 669 327 8424.

#Rosario
#Personas desaparecidas
#Sinaloa
#Búsqueda de Personas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube