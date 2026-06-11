$!Casi dos semanas sin rastro: buscan a José Martín desaparecido en Rosario

ROSARIO. _ José Martín Verde Domínguez, de 37 años de edad y vecino de la comunidad de Los Ojitos, se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de mayo, de acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.

La información oficial establece que fue visto por última vez alrededor de las 19:30 horas en la sindicatura de Agua Verde, perteneciente al municipio de Rosario.

Al momento de su desaparición vestía una playera blanca talla mediana, pantalón de mezclilla azul marino marca Oggi Jeans, zapatos negros tipo bota de trabajo y portaba una mochila color negro.