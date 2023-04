Por otro lado, la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, explicó que estos incidentes se encuentran bajo control y que las viviendas cercanas están fuera de peligro.

“Ahorita el fuego ya está controlado, porque se hicieron las líneas negras, las brechas corta fuego que debe de estar para que no se propague más...decimos controlado porque ya no va a llegar a las casas, ya no va a pasar de ahí porque con esas brechas cortafuegos ya no va a avanzar”, señaló la titular.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), hay cuatro incendios catalogados como activos en Sinaloa, sin embargo, en la tarjeta diaria de incendios de Conafor solamente aparecen dos casos, pues no se informa acerca de presuntos incendios en El Rosario ni San Ignacio.

Según información de Sebides, en Sinaloa hay ocho brigadas contra incendios especializadas en prevención y control de incendios forestales, con alrededor de 10 integrantes cada una, sin embargo, también se cuenta con una mesa itinerante de incendios forestales encabezada por la misma dependencia con representantes de organizaciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno.