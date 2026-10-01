$!Catean bodega en Las Golondrinas, Guasave; asegura FGR vehículos blindados

Un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República en una bodega ubicada en Las Golondrinas, municipio de Guasave, dejó como saldo vehículos asegurados, entre ellos unidades blindadas, así como armamento y municiones.
El reporte oficial indica que previamente, elementos de la Policía Estatal Preventiva, al patrullar por la zona, recibieron una denuncia ciudadana acerca de un predio tipo bodega, en el cual pudieron apreciar que había vehículos y equipo táctico.
Tras esto, aseguraron el lugar y con una orden de cateo tramitada por la FGE, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes que llevaron al incauto.
En total, decomisaron ocho vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal y reporte de robo; 10 cargadores para arma de fuego, 95 cartuchos y un chaleco táctico.
Los indicios asegurados, junto con el predio, fueron puestos a disposición del MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, el cual continúa con la indagatoria correspondiente por ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.