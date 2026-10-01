$!Catean bodega en Las Golondrinas, Guasave; asegura FGR vehículos blindados

Un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República en una bodega ubicada en Las Golondrinas, municipio de Guasave, dejó como saldo vehículos asegurados, entre ellos unidades blindadas, así como armamento y municiones.

El reporte oficial indica que previamente, elementos de la Policía Estatal Preventiva, al patrullar por la zona, recibieron una denuncia ciudadana acerca de un predio tipo bodega, en el cual pudieron apreciar que había vehículos y equipo táctico.