$!Catean cuatro inmuebles en Eldorado; detienen a un hombre y aseguran armas y drogas

ELDORADO. _ Autoridades federales catearon cuatro inmuebles en el municipio de Eldorado, donde detuvieron a un hombre y aseguraron armas, vehículos, equipos de comunicación y cómputo, drogas y dinero en efectivo.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un arma corta, cinco vehículos, 11 teléfonos celulares, dos tabletas electrónicas, dos computadoras portátiles, diversas dosis de droga y dinero en efectivo.
El informe oficial no precisa la ubicación de los inmuebles cateados ni las circunstancias en las que se realizó el despliegue operativo.
La persona detenida y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.