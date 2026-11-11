$!Catean cuatro inmuebles en Eldorado; detienen a un hombre y aseguran armas y drogas

ELDORADO. _ Autoridades federales catearon cuatro inmuebles en el municipio de Eldorado, donde detuvieron a un hombre y aseguraron armas, vehículos, equipos de comunicación y cómputo, drogas y dinero en efectivo.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.