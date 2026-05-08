$!Catean domicilio en Angostura y aseguran vehículo, droga y municiones

Elementos de seguridad y ministeriales de la Federación desplegaron un cateo a un domicilio en el Municipio de Angostura, informó el Gabinete de Seguridad federal.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.
Como resultados de las acciones, aseguraron una camioneta blanca, así como dos kilos de metanfetamina, 77 cargadores y 152 cartuchos.
En el comunicado, las autoridades no especificaron el punto del municipio donde se realizó la intervención, ni reportaron personas detenidas derivado de esto.