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Operativo

Catean domicilio en Angostura y aseguran vehículo, droga y municiones

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/05/2026 11:48
08/05/2026 11:48

Elementos de seguridad y ministeriales de la Federación desplegaron un cateo a un domicilio en el Municipio de Angostura, informó el Gabinete de Seguridad federal.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

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Como resultados de las acciones, aseguraron una camioneta blanca, así como dos kilos de metanfetamina, 77 cargadores y 152 cartuchos.

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En el comunicado, las autoridades no especificaron el punto del municipio donde se realizó la intervención, ni reportaron personas detenidas derivado de esto.

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