Catean domicilio tras búsqueda del presunto asesino de Rosenda en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte implementó una orden de cateo en un inmueble la tarde de este sábado en la colonia Raúl Romanillo, como parte de las diligencias tras el asesinato de Rosenda “M”.

La intervención policial se ejecutó en una vivienda. El despliegue de las unidades oficiales ocurrió minutos antes de las 17:00 horas.

Elementos de la Policía de Investigación y de la Dirección General de Servicios Periciales ingresaron al lugar tras recibir el mandato de un Juez de Control.

El objetivo de la incursión es la búsqueda y recolección de rastros biológicos, objetos o evidencias que permitan fortalecer la investigación en curso.

Según los datos del expediente, el domicilio pertenece a la ex pareja sentimental de la víctima, un hombre con antecedentes militares que no ha sido localizado por las autoridades desde el reporte del crimen.

El sitio inspeccionado se localiza a unas cuadras del punto donde agentes de seguridad encontraron el cuerpo de la mujer el pasado viernes 19 de diciembre.

El hallazgo del cadáver ocurrió al interior de un vehículo Nissan March, el cual se encontraba en el estacionamiento del Hospital IMSS-Bienestar, sobre el bulevar Macario Gaxiola.

La Fiscalía General del Estado no ha informado sobre el aseguramiento de objetos específicos dentro de la propiedad. La institución mantiene el operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso, mientras se anexan los resultados periciales a la carpeta de investigación.